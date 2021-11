Pentus-Rosimannus Prantsuse ministrile: Eestile on meie ettevõtte tulumaksusüsteemi säilitamine oluline

„Meie jaoks on tähtis taastekavade kiire ja tulemuslik rakendamine, et suunata raha Eesti majandusse," ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus .

Eesti majanduse kriisist taastumine on viimasel aastal olnud üks ELi riikide kiiremaid ning Eesti SKP ületab juba kriisieelset taset. "Tegime valitsusega teadliku otsuse hoida uues kriisilaines ühiskond vaktsineeritud inimestele võimalikult avatud ning majandus maksimaalselt toimimas. Nii oli võimalik hoida inimeste sissetulekute ja töökohtade säilimist," selgitas rahandusminister. "Riigisektor on pidanud viimasel aastal tegema mitut pingutust korraga - lisatuge on vajanud kriisiga otseselt seotud valdkonnad, aga samal ajal oleme pidanud riiki välja tooma eelarve puudujäägist."