Karm reaalsus: tööintervjuul keskenduvad naised pahatihti sellele, mida nad ei oska

„Oleme naiste ettevõtlust toetanud juba 30 pikka aastat. Tänaseks on see vaid üks osa meie tegevusest, ent tajume pidevat vajadust teemat päevakorral hoida,“ sõnas konverentsi korraldaja Eesti naisuurimus- ja teabekeskuse esinaine Reet Laja.

Ta juhtis tähelepanu rahvusvahelise naisettevõtluse päeva (inglise keeles WED) kui aastaringse ja 144 riigis tegutseva liikumise laiemale tähendusele. „Ei ole juhus, et naiste ettevõtluse ergutamiseks koostatakse riiklikke strateegiaid ja toetatakse koostöövõrgustike loomist. WED-i missioon on naiste muutuste katalüsaatoriks tõstmine, et tuua vaesusest välja 250 miljonit tütarlast üle maailma. Sestap sütitatakse naisjuhte, -innovaatoreid ja -ettevõtjaid ellu kutsuma start-up’e, kaasa aitama majanduse kasvamisele ja edendama kogukondi.“