Balti börsil täna mõõdukas tõus

Baltic First North nimekirjas on Bercman Technologies aktsia viimase päevaga kukkunud 9 eurolt 8,6 euroni, mis tähendab 4,44% langust. Võrreldes 24. novembril toimunud kukkumisega 11.4 eurolt 9 euroni (-21,05%), on Bercmani aktsiahind praegu stabiliseerumas. Ka ELMO Renti on aktsia on läinud langusesse pärast nädala alguse häid uudiseid. Tänase seisuga on aktsia langenud 5,03 euroni (-2,9%).