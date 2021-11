Korterid lähevad nagu soojad saiad: Tallinna loomaaia külje alla luuakse 54 kodu

Korterite valgusküllased ja funktsionaalsed planeeringud pakuvad ostjatele suurt valikut. Põhirõhk on aga suurtel perekodudel. „Majas on palju viietoalisi perekortereid, mille populaarsuse tõusu me viimasel ajal täheldanud oleme. Sellistes kodudes jätkub ruumi nii koosolemise kui ka vaikuse nautimiseks," märkis Hinno.