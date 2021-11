25 aastat kestnud surve: kohalike seas armastatud pood sulgeb suurte kaubanduskettide hindade tõttu uksed

Nii omanik, 83-aastane Ants Leemets kui ka juhataja Meelis Raukas tõdesid, et sulgemise põhjuseks on suurte kaubakettide hinnasurve, millele peeti vastu 25 aastat.

"Pisikesel kauplusel võib olla väiksem juurdehindlus kui suurel, kuid hinnavõistluses jääme ikka kaotajaks. Meie saame hulgimüüjatelt kaupa kõrgemate hindadega kui antakse poekettidele. Olen käinud palju Rootsis ja ei jõua ära imestada, et neil on maapoodides samad hinnad mis linnas. Meil on aga suurusehullustus ja väikeste kaupluste väljasuretamine," rääkis Ants Leemets toona.