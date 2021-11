Amet tuvastas nõuetele mittevastavad äädikad

30% märgistuse nõudele vastasid Rimi Basicu söögiäädikas ja Ektoni 30% äädikhape 0,5 l. Alla 30% äädikhappe sisaldusega olid 30% söögiäädikas „Minu" (30.03.2024), 30% äädikas „Meie heaks" (16.11.2024), Optima Linija 30% söögiäädikas (25.05.2024) ja kaks Grossi Toidukaupade 30% äädikhapet (17.06.2023 ja 30.03.2024). Tarbija võib pöörduda kauplusesse, kust äädikas osteti ning esitada toote asendamise või raha tagastamise nõude. „Nende viie toote puhul on tegemist ühe tootjaga P&G Grupp AS, kelle suhtes on alustatud menetlust. Tootja peab nõuetele mittevastavad tooted turult kõrvaldama ning viima tooted nõuetega vastavusse ja seda ka kontrollima," kirjeldas Ramjalg.