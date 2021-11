Eesti Pank: hoogne töötajate juurde värbamine kiirendas palgakasvu

Konjunktuuriinstituudi andmete järgi on tööandjate seas ülekaalus need, kes ootavad hõive edasist suurenemist. Samal ajal on kasvanud nende tööandjate osakaal, kes peavad tööjõupuudust peamiseks takistavaks teguriks. Hõive kasv tähendab enamiku erasektori tegevusalade jaoks veel endiselt selle taastumist kriisieelse taseme suunas. Kui uusi töötajaid otsib palju ettevõtteid korraga, siis see suurendab survet tõsta palka - seda enam, et eelmisel aastal oli palgakasv kriisi mõjul pigem aeglane.