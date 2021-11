Uus ettevõte tuleb börsile: rattatootja küsib investoritelt pool miljonit eurot

Hageni tootevalikus on hetkel kolm peamist toodet: jalgrattahoidja, külgkorviga ratas Sidecar ja Nighthawk kastiratas. Kaherattaline n-ö Long John tüüpi Nighthawk kastiratas on Hageni lipulaev, mis on ainult veidi laiem tavalisest jalgrattast ning selle läbimõeldud disain annab rattale esmaklassilise juhitavuse. Nighthawk mudel on valikus nii tavalise kui elektrilise jalgrattana.