MUST REEDE | Millised on tõeliselt head pakkumised, mida tõesti võiks ära kasutada?

Allahindlus. Foto on illustratiivne

Must reede on kestnud juba mitu päeva ning paljud kaupmehed peavad seda pühapäeva õhtuni. Kohati on sooduspakkumised väga nadid, isegi 0 või 1 protsenti. Samas on aga ka neid, mis tõepoolest soodustuse nime väärt. Otsime need koos üles.