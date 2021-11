Uus koroonaviiruse tüvi pani maailma börsid rappuma

Tugevalt on langenud nii maailma peamised börsid, naftaturud ning ka krüptovarade hinnad. Tõusnud on seevastu n-ö turvasadamateks peetud varad ehk Jaapani jeen ja väärismetallid.

Languse on Bloombergi vahendusel kaasa toonud Lõuna-Aafrika Vabariigis avastatud koroonaviiruse tüvi, mis võib kaasa tuua uued levikukolded ning takistada maailmamajanduse habrast taastumist.

Maailma terviseorganisatsioon ning Lõuna-Aafrika teadlased töötavad väidetavalt “valguskiirusel,” et saada teada, kui kiiresti uus B.1.1.529 tüvi levib ning kas see on vaktsiinidele resistentne.

Euroopa peamised indeksid on langenud oluliselt üle 2% piiri. Inglise FTSE 100 on kukkunud 2,6%, Saksamaa DAX 2,5% ning Prantsusmaa CAC 40 indeks 3,2%. Tallinna börs on pääsenud 0,45% langusega.

Tugevalt on punases ka USA peamiste indeksite futuurid ning suurim langus on tabanud vana majanduse ettevõtteid. Dow Jonesi indeksi futuurid on kukkunud 2,17%, S&P 500 1,7% ning suuremas osas tehnoloogiaaktsiaid koondav Nasdaq 100 indeksifutuurid on kukkunud 0,9%.

Brenti toornafta hinnad on langenud pea 6% 77,6 dollarile barreli eest.

Viimase ööpäeva jooksul on tugevalt kukkunud ka krüptovarad. Bitcoin on langenud pea 6% 54 600 dollarini ning erinevad altcoin'id kohati kordades rohkem.