Seitse nõuannet, mida esimesel töövestlusel silmas pidada

Otse koolist tulnud ja ilma töökogemuseta noor on teiste omavanustega tihti üpris sarnases seisus. Tunnustatud tehnoloogiaettevõttes Skeleton Technologies rahvusvahelise värbamisega tegeleva ja varasemalt värbamisettevõttes hulgaliselt tööintervjuusid läbi viinud Piret Talviste sõnul ei taga paraku ka kõrgharidus alati töökohta.

“Ideaalis otsitakse inimest, kellel on juba varasem kogemus ning see saabki noortele kõige sagedamini takistuseks,” tõdeb ta. Samas leiab nii Eestis kui Saksamaal paljude noortega igapäevaselt just töövestluste raames kokku puutuv Talviste, et ka noortel endil on võimalik edukaks töövestluseks palju ära teha, ning jagab nõu, kuidas noorena tööturul tegutseda, et oma unistuste amet leida.

Hangi juba varakult töökogemusi

“Enamik tööandjaid mõistab, et seni täiskohaga õpingutele pühendunud noorel ei olegi võimalust samal ajal täiskohaga tööd teha. Küll aga otsivad paljud tööandjad noori, kellel oleks näiteks juba mõni praktika või nooremspetsialisti kogemus. Kui on ette näidata näiteks kogemus üliõpilasesinduses või mõni muu projekt, kuhu noor on oma aega panustanud, annab see kindlasti tööandja silmis plusspunkte ning aitab eristuda,” märgib Talviste. Samas peavad ettevõtted tema sõnul liiga riskantseks neid noori, kel on ainult teoreetilised teadmised ning puudub praktiline kokkupuude tööga.

Hoolitse oma esmamulje eest

“Kui oled tööturul “värske”, siis hea ja viisaka esmamulje jätmine on ülioluline,” paneb värbamisekspert noortele südamele. “See tähendab näiteks, et CV-s ei ole trükivigu, kaaskiri on suunatud konkreetsele ettevõttele ning pole muid väikeseid vigu, mis võivad esmamuljet rikkuda. Tihti on need lihtsad asjad, mis võivad olla tingitud kiirustamisest ja hooletusest.”