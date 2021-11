Reeglitele vilistanud aktivisti Elvis Braueri toetuseks on kogutud märgiline summa

"Suur rõõm on teada anda, et vaid nelja päevaga annetasid rohkem kui 1350 inimest Elvis Braueri eestveetava MEM CAFE õigusabikulude toetusfondi ei vähem ega rohkem kui 50 767 eurot," seisis Vooglaiu avaldatud postituses. Mees lisas, et õigusabikuludeks on kate olemas ja ilmselt saab kogunenud rahast toetada teisigi "julgeid ettevõtjaid, kes astuvad koroonadiktatuuri vastu välja ja jäävad seetõttu üha kurjemaks muutuva süsteemi hammasrataste vahele."

Politsei Põhja prefektuuri välijuhi Keit Seppo on varasemalt Ärilehele antud intervjuus öelnud, et politsei fookus on just neil ettevõtetel, kes piirangutest kinni ei pea. "Selline üleolev käitumine on ebaõiglane kõigi nende suhtes, kes aitavad kokkulepitud usaldusmeetmeid täites ühiskonnal kriisist väljuda," ütles Seppo ning lisas, et õnneks on kohvik MEM tõrvatilk meepotis ning enamik ettevõtteid kontrollib tõendeid eeskujulikult.