Tarneraskused ja tööjõupuudus: britte ähvardavad kuivad jõulud

Ühendkuningriigi veini- ja kangete alkohoolsete jookide tööstus hoiatab jõulude eel alkoholipuuduse eest. Põhjuseks on veokijuhtide vähesus, selgitas tööstusliit WSTA. "Meie liikmete seas on see kasvav mure. Kui riik kiireloomulisi meetmeid vastu ei võeta, süveneme tarnekaosesse."

Logistikatööstuse liit kirjeldas, et alates augustist on kadunud umbes 100 000 juhti. See on seotud ka asjaoluga, et paljud Euroopast pärit töötajad lahkusid riigist pärast Brexitit. Nüüd on vaja keerukaid ja kulukaid viisaprotseduure, mistõttu uusi juhte ei lisandu peaaegu üldse.