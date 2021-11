Elektribörs Nord Pool on peaaegu terve november esitanud tarbijatele ebakorrektseid andmeid

Nord Pool teatas eile, et alates 9. novembrist, mil võeti kasutusele uus tehnoloogia, tekkis rike, mis mõjutas hinnakujundust.

Börs alustas sisejuurdlust pärast seda, kui laupäevane süsteemihind saavutas rekordilise 228,02 eurot megavatt tunni kohta, mis on 51% kõrgem kui reedel püstitatud rekord.

Süsteemihind on indeks, mida kasutatakse elektrilepingute võrdlusalusena ja mis arvutatakse eeldusel, et Põhjamaade turg töötab laitmatult ja võrk ei ole ülekoormatud. Tavaliselt jääb see piirkonna kõrgeima ja madalaima hinna vahele.