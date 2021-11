Looduslikul kiirgusel põhinevaid turvaskännereid arendav GScan kaasas investeeringu: ettevõtte väärtus kasvas 15 miljoni euroni

GScan teeb koostööd Tartu Ülikooli ning maksu- ja tolliametiga Eestist ning teadusasutuste, tolliametite ja turvafirmadega Saksamaalt, Inglismaalt, Belgiast, Šveitsist, Soomest ja Türgist, et arendada välja tipptehnoloogial põhinevad täisautomaatsed ja ohutud skännerid, mis vahetaks välja praegused ohtlikud röntgenseadmed.

GScani toetajate hulka kuulub tuntud investoreid ja ettevõtjaid, nagu Martin Tajur, Toomas Bergmann, Taavi Tamkivi, Heiki Kübbar, Mait Sooaru, Teddi Rull ja Karin Vinkel.

„Tegeleme tuleviku loomisega. Valdkondades, kus on võimalik saada hakkama ilma röntgenita, peaksime seda tegema. Meeskond on loonud uue tehnoloogia ja tuvastanud huvi uue toote vastu. Neid kahte kombineerides on võimalik saavutada puhtam maailm, sõna otseses mõttes,“ kommenteeris Pipedrive’i kaasasutaja Tajur.

Turva- ja veoseskaneerimise turumaht on täna hinnanguliselt 15 miljardi dollarit. Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumi uuringud on näidanud, et lennujaama turvakontroll suudab varjatud relvi ja lõhkeaineid üles leida vaid 5% ulatuses. Looduslikul kiirgusel põhinev skaneerimistehnoloogia tuvastab ohtlikud materjalid aga 90% juhtudest.

Sõidukite skaneerimisel on kõige laiemalt kasutuses radioaktiivsetel allikatel põhinevad skännerid, mis on inimese tervisele ohtlikud ega suuda efektiivselt materjale tuvastada. GScan toob skaneerimistehnoloogiasse naturaalsed atmosfäärist pärinevad osakesed, et vähendada riske tervisele ning oluliselt tõsta tulemuslikkust ohtlike ainete tuvastamisel.

Uut skaneerimistehnoloogiat saab kasutada igal pool avalikus ruumis ning see töötab kõikide materjalide peal, laienedes tulevikus tolliskaneerimise valdkonnast ka teistesse sektoritesse, nagu ehitus ja meditsiin. Tehisintellekti-põhine otsustusprotsess võimaldab kontrolli täielikult automatiseerida.