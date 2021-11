Tippspetsialistid ja juhid jätavad raha pensionisüsteemi hooleks

Teisalt ulatus ka ühtede aktiivseimate väljavõtjate - kaevurite ja karjääritööliste, mäeseadmete operaatorite - mediaanväljamakse pea 20 000 euroni. Suhteliselt palju pensionisüsteemis jätkajaid võib märgata ka mitme väga väikese mediaanväljamaksega ametis. Võib arvata, et paljudel on kogunenud pensionisummad väikesed, mistõttu pole raha väljavõtmine eriti ahvatlev.

Konkreetse inimese motivatsiooni me küll ei tea, aga põhjus, miks kõrgemapalgalised juhid ja tippspetsialistid võtsid suhteliselt vähem pensioniraha välja, võib peituda selles, et neil lihtsalt ei olnud selleks tungivat vajadust. Tulu töisest tegevusest katab neil inimestel varuga ära jooksvad kulud, paljudel on tõenäoliselt ka pensionisüsteemi välised investeeringud. Muidugi ei saa välistada ka seda, et nad loodavad mõnevõrra rohkem, et pensionifondid suudavad pakkuda paremat tootlust kui iseseisev raha paigutamine.