Edukalt börsil debüteerinud Hepsori juhid: oleme noored ja vihased. Pureme ka raskustest läbi

„8,7-kordsest ülemärkimisest tulenevalt võis esimesel kauplemispäeval küll oodata aktsia hinna mõningast tõusu, kuid säärane aktsia hinna liikumine ja sulgemishind tasemel 16,18 eurot oli positiivseks üllatuseks ka Hepsorile,” kommenteeris 26. novembril alanud aktsiate avalikku kauplemist Hepsori juhatuse liige Henri Laks.

Laks märkis, et nii nagu enne IPO-t lubati, investeeritakse kogu kaasatud kapital ehk kümme miljonit eurot arendusportfellis olevatesse projektidesse. „Kümne aastaga oleme teinud nii, et sel firmal oli omakapitali kümme miljonit. Nüüd saame ühe korraga portsu peale veel kümme miljonit. Meil on see väga suur vastutus. Huvi on suur, aga teistpidi tahame siit nüüd sama tugeva stabiilsusega edasi minna, vastutust mitte ära unustades,” lisas Hepsori nõukogu liige Kristjan Mitt.