Lapsepuhkuse süsteem muutub: alates tulevast aastast saab tasustatud puhkust iga alla 14-aastase lapse kohta

Lapse 14-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast lapsepuhkust.

Varem oli vanematel kahe peale kokku õigus kolmele kuni kuuele puhkusepäevale aastas olenevalt laste vanusest. Seadusemuudatus toob kaasa võrdsed õigused mõlemale lapsevanemale, sest alates 1. aprillist tekib mõlemal vanemal võrdne õigus saada iga lapse kohta kümme tööpäeva puhkust, kuid kaob ära aastapõhine arvestus. Teisisõnu, peres, kus kasvab üks laps, saavad vanemad kokku 20 tööpäeva puhkust, kuniks laps saab 14-aastaseks. Juhul kui peres on rohkem lapsi, saab kumbki vanem iga lapse kohta kümme päeva puhkust – näiteks kui peres on neli last, on mõlemal vanemal võimalik saada 40 päeva puhkust. Kuid kui vanem soovib kogu puhkuse ühel aastal välja võtta ja lapsi on rohkem kui kolm, ei saa siiski kasutada rohkem kui 30 päeva lapsepuhkust selles konkreetses aastas. Puhkust on võimalik kasutada kas ühes osas või päevade kaupa kuni lapse 14-aastaseks saamiseni ja kaob ära nn aastapõhine lapsepuhkuse arvestamine. Puhkust saab kasutada ka eestkostja või hoolduspere vanem.

Võrreldes seni kehtinud korraga on tegemist lapsevanemate jaoks olulise muudatusega, sest mõlemal vanemal tekib oma individuaalõigus puhkusele, mida vanem saab oma äranägemisel ja lapse vajadusi arvestades kasutada. Muudatusega on välistatud olukord, kus näiteks isa soovib lapsepuhkust kasutada, kuid selgub, et lapse ema on puhkusepäevad juba ära kasutanud.

Puhkusearvestus algab vanemahüvitise lõppemisest

Ühe lapsevanema õigust kümne tööpäeva pikkusele puhkusele hakatakse arvestama alates vanemahüvitise lõppemise kuupäevast kuni lapse 14-aastaseks saamiseni (k.a terve kalendriaasta). Puhkuse eest makstava tasu suurus ühe kalendripäeva kohta on 50% perehüvitiste seaduse alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurusest, kuid mitte väiksem kui vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurus.