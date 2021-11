Kas teie veebipood on rohkemateks külastajateks valmis? Viis tähelepanekut, mis pärsivad e-poodide kasvamist

Statista andmetel on mobiilimakseid eelistavate inimeste arv maailmas ületanud 1,17 miljardi ja võrreldes eelmise aastaga on kasvanud ligi 30%. On oodata, et järgmise nelja aasta jooksul ületab mobiilimaksete kasutajate arv 1,7 miljardi, mistõttu on oluline, et veebipoed pakuksid klientidele mobiilimaksevõimalusi. Tarbijatele tuleks anda just need maksevõimalused, mis on nende jaoks kõige mugavamad (e-rahakott, QR-koodiga maksed, avatud pangandus jne).