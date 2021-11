Coca-Cola Plaza läheb kinni! Kristjan Kongo: selliste numbrite juures on praegu õigem uksed kinni panna

Sulgemise põhjuseks on koroonaviirusest tulenevad valitsuse seatud piirangud ja sellega seoses vähenenud külastatavus. "Hetkel on õigem uksed kinni panna. Kui saalid on tühjad ja projektorid täisvõimsusel huugavad, pole mõtet kino selle elektri hinna juures lahti hoida," ütleb Kongo.