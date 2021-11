Confido avas Tartus oma Lõuna-Eesti esinduskliiniku

Tartu Confido kliiniku uksed on avatud kõikidele inimestele üle Eesti, kaasa arvatud välismaalastele, sest saatekirja või riikliku tervisekindlustuse olemasolu vajalik ei ole. "Meie juures on avatud vastuvõtud nii üld- kui ka eriarstide juurde, samuti toimuvad endiselt koroonaviiruse testimine ning vaktsineerimine," rääkis Confido Tartu Raatuse kliiniku juht Kristin Raudsepp ja lisas, et paljude erialaarstide vastuvõtud on avatud ka lastele.