Uue 100 miljoni eurose fondi juht: Baltimaade ehk koduturg on meile kõige kallim

Karma Venturesi üks loojaid Margus Uudam ütleb Ärilehele, et fondi Karma II laiem missioon on panustada sellesse, et Euroopast hakkas tulema globaalseid tehnoloogiavaldkonna suurnimesid, nagu seni on tootnud USA ja Aasia. Pikk tee on minna, kuid tundub, et kõik eeldused selleks on loodud.

Kuna Karma Ventures investeerib deep tech-lahendusi pakkuvatesse idufirmadesse, siis olgu alustuseks öeldud, et sellel terminil puudub hea eestikeelne vaste. Uudam ei taha, et kõlama jääks sõna süvatehnoloogia, sest selle väljendi esimene pool on tähenduse kaotanud. Ehk suudab keegi välja käia parema tõlke, Uudam ise eelistab rääkida kõrgtehnoloogiast.

Uudam ja kaasasutaja Kristjan Laanemaa said oma investeerimiskogemuse endiste skype’laste Ambient Sound Investmenti globaalset riskikapitaliportfelli juhtides. Juba siis nägid nad, et Euroopa fondide portfellides tegid puhta töö USA ja Aasia suured nimed. Muster üha kordus.