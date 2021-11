Karma Ventures kaasas oma teise fondi 100 miljonit eurot

Uus fond on mõeldud investeeringute tegemiseks Euroopa alustavatesse deep-tech idufirmadesse, mis keskenduvad tehnoloogilistele uuendustele, mis on vajalikud globaalsete väljakutsete lahendamiseks.

Karma Venturesi partnerid Tommi Uhari, Margus Uudam ja Kristjan Laanemaa moodustavad rahvusvahelise tiimi, kel on pikaajaline kogemus tehnoloogiaettevõtetesse investeerimisel. Neil on hulganisti kogemust paljudesse kõrgtehnoloogia idufirmadesse investeerimisel ning nad on oma karjääri jooksul ülemaailmsetele tehnoloogialiidritele (nt SAP, Dynatrace, Splunk) edukalt müünud enam kui 20 ettevõtet, sealhulgas AppGyver,Treatwell, Modesat, SpectX ja MyHeritage.

Karma II meeskonnas on mitmed tipptasemel kõrgtehnoloogia valdkonna edukogemusega nõustajad. Teiste seas toetavad Karma investeerimise ja portfelliettevõtete arendustiimi Skype’i asutanud insenerid Jaan Tallinn ja Ahti Heinla, aga ka Till Quack (Qualcomm, Apple, Mapillary), Jani Huoponen (Google) ja Sergei Anikin (Pipedrive'i tehnoloogiajuht). Karma pikaajaliste võtmeinvestorite (sealhulgas Euroopa Investeerimisfond (EIF), Isomer, Skype’i asutajate investeerimisfirma ASI ning Swedbanki ja LHV pensionifondid) kõrval lisandusid teise fondi investorite hulka mitmed olulised uued tegijad. Nende seas ka Soome Tööstusinvesteeringud (Tesi), Taavet+Sten ning institutsionaalsed investorid Prantsusmaalt ja Saksamaalt.

„Oleme väga tänulikud olemasolevatele ja uutele investoritele äärmiselt suure usalduse eest,“ ütles Karma Venturesi asutajapartner Margus Uudam.

„Karma II fondi käivitamine on järjekordne oluline verstapost meie missioonil - olla partneriks Euroopa kõrgtehnoloogia idufirmadele, mis lahendavad olulisi ülemaailmseid väljakutseid. Tunneme kõrgtehnoloogia arendustsükleid ja suudame arvestada sellega seotud tehnoloogiliste riskidega. Kõike eelnevat arvesse võttes on meie kutsumus aidata luua ettevõtteid, mille tegevusel on positiivne globaalne mõju.“