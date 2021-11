Swedbanki nõukoguga liitus endine maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid

Swedbank ASi nõukogu uues koosseisus on kuus liiget, sealhulgas neli endist liiget Swedbanki grupist: Jon Lidefelt, Tiina Sepa, Tarmo Pajumets ja Mustapha Messili, ning kaks sõltumatut liiget: Magnus Olsson ning novembris ametisse nimetatud Valdur Laid.

Valdur Laid on UG Investments OÜ tegevjuht. Aastatel 2017–2020 oli Laid maksu- ja tolliameti peadirektor. Enne MTA-d töötas ta aastatel 2012–2017 Telia Soome üksuses, neist viimased neli aastat selle tegevjuhina. Aastail 2002–2012 oli ta Elion Ettevõtted AS-i juhatuse liige ning alates 2004. aastast Elioni juhatuse esimees. Ta on lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonna cum laude ning tal on magistrikraad Šveitsi IMD Business Schoolist.