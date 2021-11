Baltikumi ja Rootsi võrdlus: spetsialistide puudus on saanud ka Rootsi ettevõtete jaoks üheks suurimaks murekohaks

Rootsis on kasvav tööjõukulu riskide hulgas endiselt üsna madalal kohal, kuid samas on see üks riske, mis on kahes viimases uuringus enim tõusnud. Kevadel pidas seda väljakutseks vaid 6 protsenti vastanutest, nüüd 14 protsenti. Kuigi arvatakse, et pandeemia poolt tekitatud defitsiit laheneb iseenesest, on oht, et see võtab palju aega. Probleemi püsimisel on tõenäoline, et personalikulud edaspidi tõusevad, kuna konkurents vajalike kvalifitseeritud töötajate pärast on suur.