Tallinnas avati esimene Wolt Market - esimestel nädalatel on kojuvedu tasuta

Wolt Marketi valikus on lai valik tooteid, mille seas on nii igapäevane toidukaup kui ka erinevad kodutarbed nagu näiteks patareid ja beebitarbed. Pood keskendub koostööle oma klientidega. Inimestel on platvormil võimalik anda teada oma soovitud toodetest, mida senisesse sortimenti lisada. Seega täieneb tootevalik veelgi.

Tellimusi saab teha Wolt äpist või veebilehelt. Siiski tegutseb Wolt Market iseseisvalt ja samamoodi nagu teised Wolt platvormil olevad partnerid. Pilvepoodides töötavad Wolt Marketi töötajad, kes hoolitsevad toodete kauplusesse vastuvõtmise ja klientidele väljasaatmise eest.

Wolti uutele turgudele laienemisega tegeleva Olli Rissaneni sõnul on kiire kojuvedu saanud igapäevaelu normaalseks osaks ja seda eriti suurtes linnades.

"Näeme selgelt, et aina rohkem inimesi tahab oma toidupoe tellimuse teha veebist ja et see neile koduukseni toodaks. Wolt Marketiga tahame pakkuda meie valdkonna parimat klienditeenindust ja sellega säästa inimeste aega. Ootame juba põnevusega, kuidas Tallinna inimesed Wolt Marketi vastu võtavad ja loodame saada palju tagasisidet, millest õppida ja teenust veelgi paremaks muuta," kommenteeris Rissanen.

Kõige esimene Wolt Market avati möödunud aasta kevadel Helsingis. Sellest alates on Wolt Market laienenud Kreekasse, avanud uusi poode Soomes ja jõuab peagi ka Tšehhi, Poola ja Taani. Augustis teavitati Wolt Marketi laienemisest ka Lätti ja Leetu.

"Teiste riikide kogemus on andnud meile kindlustunde, et teeme õiget asja ja oleme õigel teel. Oleme arendanud jätkusuutliku mudeli tänu millele saame vastata erinevatele kliendi vajadustele. Ootame juba väga, et saaksime poe teha kõikides Baltikumi riikides lihtsasti kättesaadavaks," lisas Rissanen.

Kaupade kohalevedu teevad Wolti kuller-partnerid, kellel on kvaliteetse teenuse tegemiseks kõik vajalikud vahendid nagu näiteks vastavad külmakotid ja külmaalused, et garanteerida külmaahela säilimine.

Wolt Marketi tellimuse võib esitada väga paindlikult. Võimalik on nii kohene tellimuse kohaletoimetamine kui ka ettetellimuse variant, mille puhul saab inimene määrata kohaletoomise aja viie minuti täpsusega. Alguses on toidukaupade kojuvedu tasuta, kuid üldiselt on tasu sarnane teiste Wolti kojuveo teenuste hindadega - 1,90 € - 2,90 €.