Elektrihinnad börsil pole laes mitte üksnes Eestis, vaid kogu Euroopas, sh Põhja- ja Baltimaade ühisel Nord Pooli turul. Sellele juhtis tähelepanu ka Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster selgitades, et hind on kõrge Norra ja Rootsi põhjapoolsetes piirkondades, kus ajalooliselt on hind olnud pigem madalam. Millal on oodata paremat aega?