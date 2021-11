Väo ristmikule ehitatakse 20 miljoni euro eest tehnopark

„Ehitame Väo Tehnopargi 5,5 hektarilisele arendusalale kuus ärihoonet kogupinnaga 21 300 m2," ütles Favorte müügijuht Ivo Tammearu. Hooned koosnevad stock-office äripindadest ehk lao-, tootmis- ja esinduslikest bürooruumidest, mis võimaldab Tammearu sõnul kogu ettevõtte tegevuse ühe katuse alla tuua ja seega säästa logistika-, aja- ja muudelt kõrvalkuludelt.

„Oleme Favortes viimastel aastatel keskendunud just stock-office ärihoonete rajamisele, muuhulgas ka näiteks Paldiski maantee ning Tallinna ringtee äärde. Jätkame varasema kogemuse ja tagasiside najal stock-office kontseptsiooni arendamist ja julgustame ettevõtteid seda järgi proovima," lausus Tammearu.

Väo liiklussõlme ümbritseva piirkonna näol on tegu alaga, mille areng on sisse saanud meeletu hoo ja kuhu on suunatud hulgaliselt investeeringuid. Favorte projektijuhi Madis Leti sõnul on Väo ristmik üks Eesti suurimaid teeprojekte. „Kui praegu läbib Transpordiameti andmetel Väo risti ligi 49 000 sõidukit päevas, siis tänu rekonstrueerimisele ennustatakse selle kasvu 60 000 sõiduki peale," selgitas ta.

Lett jätkab, et lisaks Väo ristmiku valmimisele on algust tehtud ka teiste lähedusse jäävate teeobjektide uuendamisega. „Käsil on Rahu tee pikendamise planeerimine ning aktuaalne on ka Peterburi tee rekonstrueerimine. Samuti võetakse järgmise aasta jooksul ette Vana-Narva maantee ja Saha-Loo tee ristmik, mis parandab ligipääsu Maardule ja Muuga sadamale," märkis Lett.

Korda saab ka Väo Tehnoparki vahetult ümbritsev linnakeskkond. Tänu Väo liiklussõlme välja ehitamisele kaasajastatakse muuhulgas ka arenduse naaberkinnistuid - rajatakse Eesti üks suurimaid sõidu- ja veoautodele mõeldud täisteenindusjaam-tankla, üle kolme kilomeetri jalg- ja rattateid ning nutikas veo- ja matkaautode parkla. Kõik loetletud projektid panustavad tugevalt Väo Tehnopargi tervikliku ärikeskkonna välja kujunemisesse.

„Tänaseks oleme sõlminud ehituslepingu TREV-2 Grupp AS-iga tehnopargi trasside rajamiseks ja kahele ärihoonele on väljastatud ka ehitusluba. Esimese hoone valmimine on planeeritud 2023. aasta suvele. Kuna tegu on tõelise logistika tuiksoonega, siis tasub huvilistel varakult endale Väo Tehnopargis koht broneerida," ütles Favorte müügijuht.