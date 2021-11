VIDEO | Hajameelsed juhid tekitavad tanklates sadade tuhandete eurode eest kahjusid

Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel on tänavu 25. novembri seisuga Eestis registreeritud 479 kütusetankuri kahjustamise juhtumit (siia alla läheb sõidu alustamine tankimispüstolit eemaldamata ning selle vigastamine, samuti otsasõit kütusetankurile), mis on kokku tekitanud enam kui veerandi miljoni euro ulatuses kahjusid. Eelmisel aastal oli aga 604 taolist juhtumit ja kahjusid 324 000 euro eest. Kusjuures need andmed ei sisalda veel kaskokindlustuse juhtumeid.

ERGO transpordikahjude osakonna juht Raido Orulaid ütles, nemad puutuvad aastas kokku umbes 50 juhtumiga, kus juht sõidab tähelepanematusest tankuri juurest minema, tankimispüstol paagis. See liigitub liiklusavariiks, mistõttu läheb tekkinud kahju liikluskindlustuse alla. „Õnneks on suurem osa kahjusid väikesed, sest püstoli ja vooliku ühendus on tehtud nii, et püstol tuleb pinge tõttu vooliku küljest lahti. Siis peab vahetama ainult ühendusklapi, mille maksumus jääb tavaliselt 150 euro juurde. Kui aga voolik pinge tõttu vastu tankurit lendab ja selle korpust vigastab, siis võivad kahjud ulatuda ka 1000 euroni. Kui selline asi juhtub, peab kindlasti teavitama politseid või helistama tankuri infosildil olevale telefoninumbrile," selgitas Orulaid.

Ta märkis, et sõidukitele selliste juhtumite puhul suuri vigastusi ei teki. „On esinenud värvikahjusid ja vahel ka detailide muljumisi. Kaskolepingu olemasolul need kahjud hüvitatakse. Oluline on siin enne lahkumist juhtumist teatamine ja käitumine saadud juhiste järgi," ütles Orulaid, rõhutades, et peale tankimist ja enne sõidu alustamist peaks juht vaatama peeglisse, et veenduda, kas püstol on paagist eemaldatud ja kõrval ei liikle teisi sõidukeid.