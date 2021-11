Riigi kompensatsioon paneb hinnad hoopis tõusma? Elektrilevi muudab võrgutasu

Alates 1. oktoobrist 2021 kompenseerib Eesti riik kõikide tarbijate võrguteenuse kulud 50% ulatuses. Kompenseeritav periood kestab esialgsetel andmetel kuni 2022. aasta märtsikuuni.

Mitmetariifsed paketid ja paindlikum võrguteenuse hinnastamine on osa Elektrilevi strateegiast rohepöörde toetamisel. Kui tarbimine võrgus on madal, siis on võrgutasu soodsam (nt öösel, suvel, nädalavahetustel). Kui tarbimine on elektrivõrgus suur (nt talveperioodi tööpäevade hommikustel ja õhtustel tundidel ja nädalavahetuse õhtustel tundidel), siis on ka hind kõrgem. Soodsam tariif hakkab kehtima ka riiklikel pühadel. Samuti pikeneb tööpäevadel ühe tunni võrra öötariifi aeg, mis saab edaspidi olema ajavahemikus 22.00–7.00.

Uued võrgupaketid jõuavad inimesteni 2022. aasta märtsist. "Teeme paketivahetuse kliendi jaoks võimalikult lihtsaks," ütles Elektrilevi juht Mihkel Härm. "Alates veebruarist saavad Elektrilevi kliendid iseteenindusest vaadata, millist paketti me neile senise tarbimise põhjal soovitame. Sealsamas on võimalik paketimuudatus mugavalt ära teha." Elektrilevi kliendid saavad uute pakettide kohta ka personaalse teavituse.

Lisaks muudab Elektrilevi alates 1. märtsist 2022 võrgutasu tariifi keskmiselt kolm protsenti. Selle põhjuseks on suuresti elektri hinna järsk tõus. Ka elektrivõrk vajab toimimiseks elektrit ja see kulu on Elektrilevil kasvanud 61 protsenti.

"Sisendhinnad on kasvanud kohati poole võrra, kuid oleme suuremat võrgutasu tõusu suutnud vältida Elektrilevi töö järjepideva efektiivse korraldamise ja digitaliseerimisega," rõhutas Härm.

Tema sõnul on Elektrilevi suutnud aasta-aastalt käsikäes paranenud efektiivsusega kasvatada võrguteenuse kvaliteeti. Rikete arv elektrivõrgus on viimase viie aasta jooksul langenud kolmandiku võrra. Ilmastikukindlat elektrivõrku on samal ajal juurde ehitatud 8600 kilomeetrit. "Samuti oleme suutnud elektrivõrguga liita rekordarvu kliente. Viie aastaga on iga-aastane elektrivõrguga liitujate arv kahekordistunud," lisas Härm.