Terviseameti käsul suletakse Elvis Braueri Mém Cafe

Terviseamet tugines otsuse tegemisel nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele (NETS), mis annab õiguse sulgeda asutusi ja piirata nende tegevust, kui see on vajalik nakkushaiguse leviku tõkestamiseks. Terviseamet ning PPA tuvastasid korduvate kontrollkäikude ajal, et ettevõte eirab valitsuse korralduse alusel kehtestatud kontrollinõudeid. Muu hulgas ei kontrollinud ettevõtja külastajate vaktsineeritust või viiruse läbipõdemist kinnitavaid tõendeid ja teste ning jättis tuvastamata klientide isikusamasuse.

Vaatamata korduvalt määratud sunnirahale, jätkas ettevõtja rikkumist ning kinnitas asutust kontrollinud ametnikele, et ta on keelanud klienditeenindajatel küsida eelnimetatud tõendeid, teatas terviseamet. "Kuivõrd seni rakendatud sunnivahendid ei ole ettevõtjat mõjutanud rikkumist lõpetama ning ta on avalikult teavitanud kavatsusest rikkumist jätkata, tuleb kohvik rahva tervise kaitseks sulgeda," märgiti teatas.

Ettekirjutuse kohaselt võivad kohviku ruumides viibida üksnes ettevõtte juhatuse liikmed ja ettevõtte töötajad. Keelatud on igasugune majandustegevus ehk toidu ja joogi valmistamine ning müük. Kui ettevõtja jätkab ettekirjutusest hoolimata majandustegevust, võib terviseamet riikliku järelevalve teostajana rakendada asendustäitmist ja/või vahetut sundi.

Terviseamet peab toitlustusettevõtetele rakendatud piiranguid põhjendatuks, sest sealse tegevuse iseloomu tõttu kaasneb kõrge nakkusohuga ajal oluline risk inimeste tervisele.

Mém Cafe kuulub koroonaaktivist Elvis Brauerile. Tema asutuses on igasugu piirangutele vilistatud. Möödunud nädalal kajastas Ärileht, et kohvikule on sunniraha määratud kokku kolmel korral - kokku 14 500 eurot.

Brauer tegi koos Varro Vooglaiuga kogumisfondi, millest kaetakse kohviku õiguskulud. Möödunud nädala seisuga oli kogunenud üle 50 000 euro.