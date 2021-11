PUUST JA PUNASEKS | Kellel on õigus taotleda sooja ja elektri hinnatõusu hüvitist ning mida selleks tegema peab?

Omavalitsuste kaudu hüvitatakse peredele septembrist märtsini 80% elektri-, gaasi- ja kaugkütte hinnatõusust.

Toetust makstakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu keskmine sissetulek on toetuse taotlemise perioodil võrdeline suhtelise vaesuse piiriga (673 eurot) või sellest väiksem.

Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta ja alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot taotluse kohta. Samas on dokumente, mida kohalikule omavalitsusele esitama peab, küllaltki mitmeid.

Dokumendid, mille peab esitama