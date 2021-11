Börsil alustab aktsiapakkumist kohvitootja OA Coffee

Pakutavate aktsiate hinnaks on 3,30 eurot ning kokku pakutakse investoritele kuni 165 000 aktsiat.

Pakkumisest saadavat tulu, mis on suurusjärgus 495 000 kuni 544 500 eurot, plaanitakse kasutada uute funktsionaalsete kohvide ja elamuskohvide tootearenduse ja müügiga seotud tegevustele, üldisele müügi- ja turundustegevusele, tootmistegevuse edendamisele ja optimeerimisele, röstikojas oleva koolitusklassi/showroomi väljaehitamiseks ning täiendava esinduskohviku avamisele, kirjutab ettevõte.

OA Coffee on 2015. aastal asutatud Eesti ettevõte, mille peamiseks tegevusalaks on kohviubade röstimine ning hulgi- ja jaemüük. Varem oli ettevõte tuntud nime all Estonian Coffee Roastery ning hõlmas enda portfellis ka teisi brände, aga tänu OA tooteseeria edule muudeti 2020. aasta sügisel ettevõtte nimi OA Coffee-ks ning võeti vastu otsus keskenduda tugevalt ühe monobrändi arendamisele, kirjutab ettevõte.