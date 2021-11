Tommi Mäkinen lahkub Eestist. Amserv alustab tegevust Toyota Gazoo Racing töökojas

Esimesi kliente loodab autoettevõte teenindada uuenduskuuri saanud hoones juba suve algusest.

Amservi tegevjuhi Rene Vareki sõnul on hoone Amservi kasutusse rentimine osa ettevõtte kasvustrateegiast ning taristu uuendamisest. "Käesolevalt on ettevõttel plaanis 2022. aasta esimeses pooles teostada Reti tee 14 hoones ümberehitustööd, mille tulemusena kolib Järve esinduse kerevärvitööde tsehh uude asukohta.

Lisaks plaanime uues hoones pakkuda klientidele ekspressteenindust, hooajalist rehvivahetust ning lisaväärtusena proovime leida võimaluse lisada teenusena ööpäevaringne autopesu."

Varek lisab, et Reti tee hoone on kaasaegne, keskkonnasäästlik ja sobiv just autoettevõttele - lisaks hoonele saab kasutada ka suurt territooriumi, kus on võimalik ladustada uusi ja kasutatud autosid.

"Usun, et Amservil on alates järgmise aasta keskpaigast Tallinna piirkonnas kaks teineteist toetavat ja tihedat koostööd tegevat teeninduspunkti, mis kindlasti tõstab meie klienditeeninduse taset ning aitab kasvatada ärimahtusid," sõnas Amservi tegevjuht allkirjastamisel ning avaldas lootust, et ehk avab uus üksus juba jaanipäeva eel oma uksed.

AMTEL'i tegevjuhi Arno Sillati sõnul on Eesti kaasaegse autokaubanduse algusest - metsikutest 90-ndatest tänaseni kohalikul turul elama jäänud ja laienda suutnud tugevaimad.

"Uue keskuse avamisega tugevdab Amserv, kes on alati olnud näoga kliendi suunas, oma positsiooni turul, laieneb ettevõtte geograafia ning tööde kvaliteetne maht." Sillat lisas, et loomulikult on kahju, et maailma autoralli absoluutsesse tippu kuuluv Toyota Gazoo Racing lahkub Eestist, kuid samas on tal hea meel, et teatepulk antakse üle tõsisele tegijale.