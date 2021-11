Swedbank: Coop panga aktsia on turul hinnatud täiuslikkuseni

Swedbanki aktsiaanalüüsi juhi Marek Randma sõnul on Coop Panga kasvu toetanud üldine keskkond, kus rekordilised hoiused ja pensionivarade müük on hoogustanud finantseerimisturgu. Selle tulemusel on analüütik arvamusel, et laenamise kasv jätkub, mille tõttu tõsteti järjekordselt ootusi Coop Panga suhtes.