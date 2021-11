Tõukerattaõnnetus päädib enamasti kuni 300 euro suuruse valurahaga

„Kui paar aastat tagasi paistsid kevadisest õnnetusjuhtumite statistikast silma redelilt kukkumised, okste lõikamisega seotud vigastused, metsarajal nikastatud hüppeliigesed ning talvisel perioodil kukkumised ja luumurrud, siis nüüd on õnnetuste nimekirja kroonimas elektritõukeratastega juhtuvad õnnetused ja seda peaaegu aastaringselt. Sel aastal on õnnetuste arv kahekordistunud, ent aasta pole veel läbi," rääkis Seesami varakindlustuse tootejuht Dagmar Gilden.



„Õnnetuse korral maandub juht tavaliselt käele või rindkerele, mistõttu on levinud küünarliigese-, randme- ja roiete vigastused. Palju näeme ka pea- ja hambavigastusi. Meie statistikas on ka paar äärmuslikku juhtumit, kus tõukeratta käepide vigastas juhi silma. Neid näiteid lugedes saab öelda, et õnnelikeks võib pidada neid juhte, kelle jaoks päädib õnnetus marrastuse ja ehmatusega," sõnas Gilden.