Tallinnas arendatakse 140 000 ruutmeetrit uusi büroosid, kogumaht läheneb esmakordselt miljonile

Hoolimata sellest Euroopa majanduste taastumine koroonakriisist on olnud jõuline, hõljub Euroopa kinnisvaraturu kohal jätkuvalt ebakindluse vari. Kinnisvarasektorit vaevavad küsimused on sarnased nii Eestis kui mujal - võimalikud kooronapiirangud, inflatsioon ja ehitushindade kasv ja üürnike muutunud nõudmised seoses hübriidtööga.

Nii Euroopas kui USAs tehtud erinevad küsitlused näitavad, et vähemalt pooled kontoritööd tegevad inimesed soovivad jätkata hübriidtöö režiimil, kus kombineeritakse tööpäevi kodu ja kontori vahel. See omakorda tähendab, et nii büroo-, kaubanduse-, kui laopindade turul on üürivõtja vajadused täielikult muutunud. Praegused B-klassi äripinnad ei vasta enam kaugeltki kliendi vajadustele ja A-klassi arendamisel tuleb lähtuda ajastule kohastest nõudmistest. Näiteks eraldatavust võimaldavad ruumilahendused, maja sees pakutavad mugavused ja lisateenused nagu jõusaal, puhkealad jms.

Juba enne koroonakriisi oli üheks trendiks valglinnastumine, millele koroonakriis andis kindlasti oma tõuke. Huvi väiksemate ja kodu lähedal asuvate pindade järele on jätkuvalt suur. Seega muutuvad kodu lähedal asuvad büroopinnad aina olulisemaks.

Tallinna büroopindade vakantsusmäär on teinud väikese tõusu 8% tasemele. Kohalikul turul suurendab vakantsust madalama kvaliteediga B-klassi rendipindade vabastamine ja covidist tingitud kontoripinna nõudluse muutumine. Samas on nõudlus A-klassi büroopindade järele püsinud. Eesti vakantsusnäitaja on Euroopas keskmik, suurimad vakantsusmäärad on Lätis, Soomes ja Poolas ning väiksemad Euroopa suurlinnades.

Vaktsineeritum rahvastik tekitab investorites usaldust