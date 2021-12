Krõbedad elektrihinnad toovad ettevõtetele ja tavainimestele omajagu väljakutseid

„Mina isiklikult sellist drastilist tootmiskomponentide hindade tõusu ei mäleta, kuigi olen kogu oma teadliku tööelu toidusektoris olnud,” ütleb toiduliidu juht Sirje Potisepp. „Fakt on see, et karm tuleb talv nii tootmisettevõtjatele kui ka inimestele, keda juba on tabanud oluline eluaseme- ja transpordikulude kasv. Samas toiduainete hinnatõusud alles hakkavad jaekaubandusse jõudma,” räägib ta.

OÜ Puljong juhatuse liige Helgor Markov tõdeb, et kuna nad keedavad puljongit vähemalt 12 tundi, siis on elekter kulude hulgas väga tähtsal kohal. Puljongi pakendamistemperatuur on umbes 90 kraadi ja pärast seda kasutavad nad kiirjahutust, mis töötab elektriga. Hiljem liiguvad valmis tooted suurtesse külmkambritesse, mis taas tarbivad elektrit.