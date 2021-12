Börsiettevõte Modera sõlmis kokkuleppe globaalse liidriga

Modera AS sõlmis 30. novembril partnerluslepingu ettevõttega Infomedia Ltd, mis on juhtiv tarkvaralahenduste pakkuja ülemaailmsele autotööstusele varuosade, teenuste ja andmeanalüüsi osas. Koostöö eesmärgiks on ettevõtte sõnul levitada Infomedia Infodrive andmeanalüüsi ja turunduse lahendusi Põhjamaades, Baltikumis ja Poolas, võimalusega laiendada partnerlust ka teistele Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika turgudele.