Õige kontoritooli välimääraja

Ergonoomiline seljatugi

Töötooli tähtsaim osa on seljatugi. Seetõttu on oluline, et see oleks ergonoomiliselt vormitud, istudes mugav ja mitte liialt pehme. Kindlasti peavad olema reguleeritavad seljatoe kõrgus, kalle ja selle jäikus, et tooli oleks võimalik istuja pikkuse järgi sobitada.

Tähelepanu tasub kindlasti pöörata ka kattematerjalile – see peaks olema hingav, kergesti puhastatav ja ka vastupidav.

Õige asendiga iste

Istme kõrguse reguleerimine on töötoolide puhul juba iseenesestmõistetav. Lisaks sellele peaks korralikul töötoolil olema võimalus sättida ka istme sügavust.

Väga oluline on, et istudes oleks tagatud pidev kontakt seljatoega ning toolil istumine ei oleks jäik ja staatiline, vaid dünaamiline. Selleks on korralikud kontoritoolid varustatud sünkroon- ehk kiikemehhanismiga, mis tagab seljatoe ja istme sünkroonse liikumise just vastavalt sellele, kuidas istuja toolis liigub. Selliselt säilib õige selja ja istme toestamine.

Mitmeti reguleeritavad käetoed

Korralikul kontoritoolil võiksid kindlasti olla käetoed, mida saaks kasutaja järgi reguleerida. Tugede esmane ülesanne on toestada käsi, et vältida üleliigseid pingeid õla- ja kaelapiirkonnas. Seetõttu peaksid nad olema vähemalt üles ja alla reguleeritavad, paremal juhul võiks neid saada reguleerida ka laiusesse ja sügavusse ning isegi pöörata.

Toed võiksid olla pehmest materjalist või osaliselt polsterdatud, kuna ainult metallist käetoed on külmad ja pikalt istudes ebamugavad.

Kvaliteet ja materjalid

Tool võib pealtnäha imeilus välja näha ja tunduda igati mugav, ent lisaks sellele tuleks veenduda, kas ta on vastupidav. Kuna töötooli kasutatakse üldjuhul ikkagi vähemalt kaheksa tundi päevas, peab see olema hea kvaliteediga, et seda saaks kasutada pikki aastaid.