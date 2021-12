FOTOD | Viimsi kasvab! Vaata, milline hakkab välja nägema Eesti kõige uuenduslikum elurajoon

Uus arendus koosneb 101 eramajast, 29 ridaelamuboksist, 46 korterist, lasteaiast, puhke-, sportimise- ja rekreatsioonialadest ning paljust muust, mida üks perekond eluks vajab. Kui siiani on olnud paljude uusarenduste praktika inimeste raamidesse surumine tüüplahenduste näol, leiab Avalon, et inimese kodu on peegeldus temast endast ja arendaja ei saa öelda, milline lahendus on ainuõige.

"Ajad on muutunud ja leiame, et arendussektor peaks sellele järgi jõudma. Eesti inimesed väärivad enamat, kui Nõukogude aja kombel masstoodangus peavarju leidmist. Nii nagu ei ole inimesed ja perekonnad ühesugused, ei saa olla ka nende elukohad. Loomulikult tekivad erinevate arenduste korral erinevad valikud ja võimalused, kuid leiame, et tulevastel koduomanikel peab säilima võimalus protsessis osaleda," rääkis Avaloni tegevjuht Ahti Kiili.

Uus elamurajoon eristub teistest just oma kontseptsiooni poolest, nimelt Avalonile teadaolevalt Eestis teisi selliseid ei olegi. Suur rõhk on Väike Taani elurajoonis just arhitektuursetel lahendustel, nii hoonete kui ka maastikuarhitektuuri mõttes, sest eristutakse klassikalistest põllupealsetest arendustest. Lisaks keskkonnateadlikule ja energiasäästlikule lähenemisele luuakse projekti raames esmakordne võimalus uutel elanikel ise oma kodud kujundada, alustades hoone tüübist ja viimistlusmaterjalidest ning lõpetades põõsaste ja mullivannidega. Selleks, et mugavalt ise oma unistuste kodu kujundada, luuakse uus veebikeskkond erinevate valikute ja võimalustega.

Väike Taani ehitustööd algavad juba 2022. aasta esimeses kvartalis ja esimesed majad valmivad 2023. aasta suvel. Arendus sobib hästi inimestele, kes ei soovi elada linnast väga kaugel, kuid kes peavad lugu rahust ja vaikusest. Arendatav ala varustatakse uute ligipääsuteede, tehnovõrkude ja ühistranspordi ühendusega. Samuti pakub loodav kodukant võimalust elada looduse keskel, sest vaid mõne kilomeetri kaugusele jääb Soosepa raba ning Pirita terviserajad.