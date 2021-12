Eestis on hüppeliselt kasvanud elektriautode avalike kiirlaadijate kättesaadavus

Avalikest kiirlaadijatest üle poole ehk 42 suurematesse linnadesse rajanud Eleporti tegevjuhi Raul Potisepa hinnangul on laadimistaristu kiire areng olnud vältimatu, et üleminek elektriautodele hoo sisse saaks. „Eestis on tõenäoliselt selle aasta lõpuks kokku üle 2500 elektriauto, millest tervelt kolmandik on lisandunud vaid selle aasta jooksul," ütles Potisepp.

„Tänu moodsatele kiirlaadijatele ehk nii Euroopa (CCS) kui ka Jaapani (Chademo) standardiga elektriautode laadijate lisandumisele üle Eesti on inimestel kindlus olemas, et elektriautoga saab mööda Eestit murevabalt sõita. Eleport on alustanud järgmise põlvkonna laadijate paigaldamist, mis suudavad laadida mitu autot korraga ning laevad autot kiiremini - pooletunnine laadimisaeg asendunud 15 minutiga. Järgmisel aastal ulatub kiirlaadijate võrk kindlasti ka juba üle 100 laadimispunktini, kuna kõik turuosalised on asunud aktiivselt oma võrku laiendama," lisas ta.

Eleport on novembris avanud kokku 6 avalikku kiirlaadimispunkti Tallinnas, Laagris ja Pärnus ostukeskuste kõrval. „Meie eesmärk on tuua avalikud laadimispunktid inimeste igapäevaste toimetuste trajektoorile, et auto laadimine toimuks enamus juhtudel taustategevusena ning selle jaoks eraldi aeg kulutama ei peaks. Eesti suurte kaubanduskeskuste juures enam igatahes ei tohiks tekkida olukorda, et sobiv laadija puuduks," sõnas Potisepp.

Lisaks oktoobri alguses Rocca al Mare keskuse parklasse Tallinna kaasaegseima laadimispunkti rajamisele on Eleport avanud kiirlaadijad Tallinnas Kristiina keskuse parklas ja kaks Tornimäel. Samuti Laagris Selveri parklas ja Pärnu Keskuse parklas. Potisepa sõnul on paigaldatud laadijate puhul tegemist tulevikukindlate laadijatega, kuna nende võimsusi on võimalik suurendada kuni 200 kW, et vastata aina võimsamateks muutuvatele elektriautode akudele.