Kreml: Putin loodab, et Lukašenka vastus Läänele ei katkesta Vene gaasilepinguid

„President Putinile on selline küsimus esitatud. Ta vastas sellele küllaltki üksikasjalikult, ta ütles, et Valgevene on rea lääneriikide enneolematu surve objekt. See on täiesti õigustamatu surve, see on agressiivne surve, mis ei saa jääda viimata karmi vastureaktsioonini Valgevene poolt,” ütles Peskov, vastates küsimusele, kas Moskvas ollakse mures Lukašenka avalduste pärast, milles ta kasutab Vene gaasi oma välispoliitika argumendina, vahendab Interfax.