Rahandusministeerium teatas määruse jõustumise järel, et kui kõik läheb plaanipäraselt, saavad sihtrühma kuuluvad pered hüvitist taotlema hakata detsembrikuust ja tagasiulatuvalt ka sügiskuid, sealhulgas septembrit arvestades. Ministeeriumi hinnangul peaks hüvitis olema abiks ligikaudu 70 000 perele.

"Riik on tööülesande andnud, aga töövahendeid mitte," ütles Ärilehele Tartu abilinnapea Mihkel Lees (Reformierakond). Nimelt on just kohalikud omavalitsused need, kelle kaudu toetust jagatakse. Nii peavad näiteks Tartu linna elanikud just sealtkaudu toetust küsima.