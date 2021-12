Bercmani aktsionärid kiitsid Krakuli ostu heaks

Erakorralisel üldkoosolekul osales 17 Bercmani aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esitatud 78,9% kõigist Bercmani aktsiatega esindatud häältest.

Tehingu tulemusena hakkab Bercman raporteerima kordades suurematest kvartalikäivetest kui seni. Kui tänavuse kolme kvartali jooksul on Bercmani maksustatav käive teatmik.ee andmetel ligi 33 000 eurot, siis Krakuli maksustatav käive oli samal perioodil pea 29 korda suurem ehk 945 000 eurot.

Bercmani Technologies nõukogu esimees Kuldar Leis oli aktsionäride otsusega väga rahul. “Meil on hea meel, et Bercmani aktsionärid usaldavad ja näevad sama mis meie - et Bercman saab Krakuliga koos kiiremini saavutada oma ärieesmärgid ja kasvatada väärtust,” ütles Leis.

Bercmani juhatuse esimees Mart Suurkask sõnul saavad ettevõtted hakata ühiselt arendama ja turundama uusi teenuseid iseliikuvate sõidukite ja nutikate liikluslahenduste valdkonnas. “Krakul on Eestis number üks inseneribüroo ja meid seob väga hea varasem koostöö. Meil on nüüd grupis kõik kompetentsid olemas, et tuleviku nutikad lahendused kiiremini turule tuua,” lisas Suurkask.

Krakuli tegevjuht Jaan Hendrik Murumets liitub nüüd lisaks Krakuli juhtimisele ka Bercmani juhatusega ja hakkab tehnoloogiajuhina juhtima inseneeriatiimi. “Bercmaniga liitumine annab meile ligipääsu uutele turgudele, klientidele ja võimaluse teha suuri rahvusvahelisi projekte - seega mingis mõttes oleme nüüd veel rohkem Krakul kui varem,” sõnas Murumets.

Krakul OÜ 100% osaluse omandamise eest tasutakse Bercmani aktsiatega. Täna toimunud aktsionäride üldkoosolekul kiideti heaks Bercmani aktsiakapitali suurendamine ning uute aktsiate väljalaskmine osaluse eest tasumiseks. Osaluse eest tasutakse kolmes osas – Krakuli endised

omanikud Jaan Hendrik Murumets, Jaan Viru ja Kristjan Tozen saavad tehingu lõpuleviimise päeval kokku 100 000 aktsiat. Hiljemalt 2025. aastal tasutakse täiendavalt kaks osamakset kumbki maksimaalses suuruses 30 000 aktsiat, kui täidetakse kokkulepitud finantseesmärgid.