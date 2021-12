Silmast silma kohtujad hääbuvad, veebikaubandusse investeerijad jäävad ellu

Digitaalne taristu

Paranda oma lõppkasutajatevahelistes äriprotsessides kliendikogemust funktsioonide ja tehnoloogiate abil. Väga oluline on näiteks digitaliseerida kogu tootekataloog ning lisada lehele hõlpsalt kasutatav ja võimas otsingumootor nende toodete leidmiseks. Lisafunktsioonid nagu mobiili/tahvelarvutiga kohandumine, tugev andmekaitse, turvalised veebimaksed ja vestluse funktsioon kuuluvad samuti enamiku veebikaubandusplatvormi kasutajate põhiootuste sekka, ükskõik kas see on B2C (tootjalt tarbijale suunatud) või B2B.

Kliendikogemus

2020. aastal muutus B2B ostjate silmis kliendikogemus hinnast olulisemaks. Nüüd leiab 64% ostjatest, et kogemus on tähtsam kui hind, 86% ostjatest on aga valmis parema kogemuse eest rohkem maksma. Ükskõik, kas vajad selleks täielikku digipööret või lihtsalt veebilehe värskendust, sea klient 2021. aastal esikohale.

Küsi endalt iga uue funktsiooni ja projekti puhul „kuidas see kliendi kogemust parandab?“

Isikupärastamine

21. sajandi kliendid ostlevad üleilmselt, seega peaks su veebikaubandusplatvorm tulema toime erinevates valuutades sooritatud maksetega. Suurenda klientide rahulolu, näidates neile selgelt ära piiriüleste tehingutega seotud kulud, näiteks tolli- ja muud maksud.

Omnikanal

Selles mitmel müügikanalil põhinevas lähenemisviisis kombineeritakse traditsioonilised veebipoed tavapoodidega ning tahvelarvuti ja/või nutitelefoni võimalustega. Sujuv integratsioon suurendab klientide kaasatust ning aitab B2B ettevõtetel võimendada oma ettevõtte eesmärke, jõudes klientideni üle kogu maailma.

Selles mitmel müügikanalil põhinevas lähenemisviisis kombineeritakse traditsioonilised veebipoed tavapoodidega ning tahvelarvuti ja/või nutitelefoni võimalustega. Sujuv integratsioon suurendab klientide kaasatust ning aitab B2B ettevõtetel võimendada oma ettevõtte eesmärke, jõudes klientideni üle kogu maailma.

Viimase miili optimeerimine