Lähinädalatel on palju kõneainet pakkunud transpordiameti tuleva aasta rahalised kärped, kus ühe kokkuhoiukohana nähti parklatest tualettide ja prügikastide eemaldamine. Kuivõrd tualettide täpsem kadumise arv on veel lahtine, siis eemaldatakse 550 prügikastist ära 63 prügikasti. Millised on järgnevad põhjendused?