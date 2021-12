Käsikäes hinnatõusuga: Tallinna linn hakkab peagi toimetulekuraskustes peredele suuremaid toetusi maksma

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea Betina Beškina märkis, et eluasemekulud on suhteliselt lühikese ajaga märgatavalt kasvanud, tingituna nii elektri- kui ka küttehinna tõusust. „Hinnatõus mõjutab kõiki, aga eelkõige halvendab see vähekindlustatud inimeste olukorda,“ rääkis Beškina. Ta selgitas, et toimetulekutoetus koosneb toimetulekupiirist ja eluasemekulude kompenseerimisest kehtestatud tingimuste alusel. „Oleme käesoleval aastal püüdnud seista selle eest, et tõuseks mõlemad toetuse komponendid, kuid toimetulekupiiri tõstmist kahjuks praegu Riigikogus menetluses olevas riigieelarve seaduse eelnõus ettenähtud ei ole. Eluasemekulude piirmäärad, mille muutmine on linna pädevuses, said aga üle vaadatud, analüüsitud ja näeme, et vähemalt nii saame Tallinnas elavaid abivajavaid suuremas ulatuses toetada,“ sõnas Beškina.