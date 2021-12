Tallinna abilinnapea Betina Beškina energia hinnatõusu hüvitise venimisest: ajaline pinge on suur

"Tallinna linnal on hea meel, et riik leidis operatiivselt võimaluse raskustesse sattunud perede toetamiseks ajal, mil elektri- ja küttehinnad on märkimisväärselt tõusnud," ütles Keskerakonda kuuluv Beškina.

Tema erakonnakaaslane, riigihalduse minister Jaak Aab allkirjastaski 23. oktoobril määruse, mille alusel hüvitisi jagatakse. Aab ütles täna Delfile, et arendused on tehtud niigi rekordkiirusel. "Ma palun mõistmist ja kannatamist," ütles minister ja tänas kõiki, kes teemasse panustanud.

Reformierakonda kuuluv Tartu abilinnapea Mihkel Lees oli saatnud eile Aabile kirja, kus ta loetleb STAR-keskkonna puudusi, mistõttu on ilma selleta hüvitisetaotluste menetlemine erakordselt keeruline. Beškina: "Nii nagu Tartu ja teised omavalitsused, ootame ka meie STAR andmeregistri arendusi, et toetuse taotlemine oleks arusaadav, efektiivne ja keskselt korraldatud."

Ta tõi välja, et Tallinnas on 35 100 peret, kes elavad suhtelises vaesuses ja kellest ligikaudu pooltel võiks tekkida õigustatus toetusele. "Seetõttu ei ole sellise töö tegemine käsitööna võimalik ega mõistlik," selgitas abilinnapea.

Kuivõrd STARil puudub iseteeninduskeskkond, töötatakse pealinnas selle nimel, et muuta taotlemine inimestele võimalikult kontaktivabaks, et hoida inimeste tervist ja teha taotlusprotsess mugavaks. "Peame siiski tõdema, et ajaline pinge on suur," nentis Beškina ja lisas, et Tallinn alustab toetuste taotluste vastuvõtmist hiljemalt jaanuari keskpaigas. Nagu Tartugi, peab ka Tallinn võtma toetusetaotluste menetlemiseks tööle täiendavat personali.