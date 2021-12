Swedbank Eesti juht: energiahinnad toovad ka edaspidi halbu uudiseid

"Me peame arvestama sellega, et meil tänaseks on tõusnud põhimõtteliselt nii bensiini- kui ka diislihind, meil on üles läinud gaasihind, meil on üles läinud elektrihind laiemalt ja näeme, et kaugküttehinnad on alles tõusu alustamas mõnel pool, enamikus kohtades on ta juba kooskõlastatud, aga see arve tuleb ka veel tasuda. Nii et siin on ainult halbu uudiseid pigem lähiajal tulnud ja tulemas," rääkis ta.